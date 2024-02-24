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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات .. آليات دعم من صندوق التكافل الاجتماعي

طلاب جامعات
طلاب جامعات

صعوبات مالية في الجامعات وتوفير رعاية لهم يعتبر أمرًا هامًا، ويواجه العديد من الطلاب تحديات مالية تؤثر على قدرتهم على الدراسة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، من أجل تعزيز المساواة والفرص العادلة في التعليم العالي علاوة على رعاية ووضع ضوابط لانتقاء المواهب والطلاب المتميزين في الجامعات،  أمرًا ضروريًا لتعزيز التعليم العالي وتطوير المواهب الفردية، لتوفير فرص للطلاب الموهوبين لتحقيق ذاتهم.

 

قال محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية: صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة لو كانوا موظفين، وبيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احد الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

وأوضح عميد علوم عين شمس، أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم  إخطار الطالب بالنتيجة.

وكشف محمد رجاء خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

وأوضح آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل، لافتًا إلى أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.

وأشار إلي أن هناك دعمًا غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.

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