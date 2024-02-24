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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية لأحد قادة الاحتجاجات ضد نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.

https://x.com/galdjerassi/status/1761465735782556086?s=20

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين خلال احتجاجات في تل أبيب وحيفا تطالب باستقالة حكومة نتنياهو.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مئات الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة للأسرى في تل أبيب ، كما تقام مظاهرة تطالب باستبدال نتنياهو تحت مسمى "الانتخابات الآن"  في شارع كابلان بالمدينة وأيضا مظاهرة مماثلة في حيفا.

وبحسب المشاركين في المظاهرة، فإن "الإجماع الوحيد هذه الأيام بين الأغلبية المطلقة من الإسرائيلين هو الرغبة والحاجة القويتان للتخلص من نتنياهو الذي يخوض رحلة البقاء الشخصية والعائلية، والتي باسمها يضحي بالأسرى والأمن والاقتصاد، ويطيل أمد الحرب التي تكلف حياة مئات الجنود، إضافة إلى 1500 إسرائيلي سبق أن قتلوا وسقطوا بسبب إخفاقات نتنياهو، الجاني والمسؤول".

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن المظاهرة التي تجري في شارع كابلان في تل أبيب بالقرب من مجمع كريات هي مظاهرة غير قانونية.

إسرائيل الشرطة الإسرائيلية اعتقال الاحتجاجات ضد نتنياهو تل أبيب الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين استقالة حكومة نتنياهو

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