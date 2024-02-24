تل أبيب.. شرطة الاحتلال تعتقل 18 شخصًا خلال احتجاجات لاستبدال نتنياهو وحكومته

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنها اعتقلت 18 من "مثيري الشغب" خلال مظاهرة في تل أبيب، وذلك خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات إسرائيلية واستبدال نتنياهو وحكومته.

و قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن المظاهرة التي تجري في شارع كابلان في تل أبيب هي مظاهرة غير قانونية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين خلال احتجاجات في تل أبيب وحيفا تطالب باستقالة حكومة نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مئات الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة للأسرى في تل أبيب ، كما تقام مظاهرة تطالب باستبدال نتنياهو تحت مسمى "الانتخابات الآن" في شارع كابلان بالمدينة وأيضا مظاهرة مماثلة في حيفا.

وبحسب المشاركين في المظاهرة، فإن "الإجماع الوحيد هذه الأيام بين الأغلبية المطلقة من الإسرائيلين هو الرغبة والحاجة القويتان للتخلص من نتنياهو الذي يخوض رحلة البقاء الشخصية والعائلية، والتي باسمها يضحي بالأسرى والأمن والاقتصاد، ويطيل أمد الحرب التي تكلف حياة مئات الجنود، إضافة إلى 1500 إسرائيلي سبق أن قتلوا وسقطوا بسبب إخفاقات نتنياهو، الجاني والمسؤول".