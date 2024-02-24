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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مشروع تطوير رأس الحكمة يعيد الثقة لـ الجنيه واستقرار سعر الصرف

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن أهم نقطة في مشروع وصفقة تطوير رأس الحكمة أن الحكومة لم ترضخ للمطالبات سواء التي كانت من الداخل أو الخارج التي تطالب بتعويم للجنيه من أجل الوصول لسعر الدولار في السوق الموازي، موضحًا أن الاستراتيجية التي عملت بها الحكومة هي الوصول بسعر السوق الموازي قرابة السعر الرسمي للدولار وهو شئ مهم.

وأشار "دلاور"، خلال لقائه عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن هذه الصفقة بداية إعادة الثقة في العملة المحلية، موضحًا أن الهدف هو التضخم والأسعار بالنسبة للمواطن العادي، وأنه بعد صفقة رأس الحكمة يتوقع زيادة الإقبال على العملة الأجنبية من القنوات الشرعية، ويتوقع زيادة تحويلات المصريين في الخارج بعد هذه الصفقة، كما أن هذا سيؤدي لاستقرار سعر الصرف.

وتابع: "لابد من تدخل الدولة مع اتحاد الصناعات والرقابة على التجار والسلاسل الكبرى من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق، موضحًا أنه من الممكن أن نصل لسعر دولار رسمي لأقل من الـ31 جنيه، وهذا النموذج سيشجع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات مماثلة والتي تمتلكها مصر بشكل كبير، ونوه بأن المردود الأساسي للاستثمار هو محاربة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطن.

الاعلامي اسامة كمال السوق الموازي القطاع الخاص تحسين مستوى معيشة المواطن زيادة تحويلات المصريين

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