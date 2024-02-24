خبير:" مشروع " رأس الحكمة " ينهي أزمة الشح الدولاري

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هو خبر جيد أن الاقتصاد المصري كان ينتظر "أكسجين" حتى يكون بوسعه التحرك لان الاقتصاد المصري كان مصابا بحالة من الشلل نتيجة الشح الدولاري.



وواصل خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "هناك أزمات كان يعاني منها الاقتصاد المصري مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين وهي حالة غير قابلة للاستدامة ".



ولفت إلى أنه بإبرام تلك الصفقة هناك تدفق نقدي وهي تدفقات استثمار أجنبي مباشر وهو النوع الأفضل والمرغوب فيه من الاستثمارات وسوف ينشأ من العدم في أرض غير مستغلة بالكامل وليست مشروعات قائمة.

وأكمل : "سيوفر فرص عمل وسوف يضخ سيولة دولارية ضخمة جدا في الأجل القصير وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر المصري وأكبر رقم سمعنا عنه لم يتجاوز 12-13 مليار دولار في السنة وهو أكبر رقم في الأجل المنظور".

واستطرد :من شأنها أن تحرك الاتفاق الخاص بالصندوق وتعيد تحويلات المصريين في الخارج التي فقدنا منها 30% وعودة الكثير من الزخم للأسواق".