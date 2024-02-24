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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هي  "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري قولا واحدا، وهي صفقة الإنفاذ في وقت حرج جدا ومع إبرام اتفاق صندوق النقد ودخول صفقة خاصة بالسياحة حيز التنفيذ  وقتها يمكننا القول أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعبر  عنق الزجاجة ووقت الازمة الصعبة.

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وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشةON: "تحويل تلك المنطقة لوجهة سياحية من الدرجة الأولى كان حلما للسياحة المصرية أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فإن تشجيع كيانات ودول أخرى للدخول إلى الاقتصاد المصري فهو مكسب مهم جدا للاقتصاد المصري في  وقت صعب".


وأكملت: " الناس في الشارع بتتسائل هستفيد كمواطن إيه من تلك الصفقة وهل سوف تنخفض  الأسعار؟، الإجابة الأولى أنه سوف يكون هناك فرص تشغيل كبيرة في قطاع السياحة والتشييد والبناء وكافة الصناعات المرتبطة بها وهو ميزة  جيدة ".


وأردفت: "مع ضبط سعر الصرف على الاجل القصير  نتمنى أن تهدأ موجة ارتفاع الأسعار  الشديدة مش هقدر أقول أن الأسعار سوف تنخفض فجأة ولا يملك احد أن يعد بذلك فهناك عوامل عد تحكم الامر مثل تعديل سعر الصرف ودخول البنك المركزي قد تهدأ موجات ارتفاع الأسعار أما مسالة التضخم فهو امر يحتاج إلى  فترة أطول   ربما بنهاية العام أو بداية العام المقبل بما   يمكن الحكومة من احتواء التضخم   وتوقف زحفه وموجاته الرهيبة ومع بداية العام 2025  نبدأ في خفض التضخم ".


وأتمت : الأسعار مش هتنزل فجأة لازم  هتاخد وقت حتى  تحدث دورات إنتاجية ومع إعادة الثق  في الاقتصاد وتمكن المستوردين من جلب  موادهم وسلعهم   هياخد وقت حتى تنخفض الأسعار ".

لميس الحديدي رأس الحكمة صفقة مشروع رأس الحكمة الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي الإقتصاد المصرى السياحة

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