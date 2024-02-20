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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: وحدة الموازنة موضوع مهم لأنه به نوع من الشفافية

الإعلامي لميس الحديدي
الإعلامي لميس الحديدي


أكدت الاعلامية لميس الحديدي أن مؤشر وحدة الموازنة موضوع مهم  لانه به نوع من الشفافية، معلقة “ أعرف الوزارات والهيئات المختلفة  بتقترض إيه ومواردها إيه   في ميزانية وبوتقة واحدة  لانه من الخطأ ان تكون لدي هيئات إقتصادية في جزر معزولة”.

 

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية "ON"، انه لا يجب أن تكون بعض الهيئات الاقتصادية أغنى من الحكومة نفسها، لكن الأهم أنه عندما يحدث هذا المؤشر أن لاتعتقد الحكومات أن معدل الدين تراجع  فجأة.

 

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن الوضع سيكون خطيرا لو لم نعمل بجد.

لميس الحديدي وحدة الموازنة الوزارات هيئات إقتصادية الهيئات الاقتصادية

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