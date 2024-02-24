وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بـ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق بمدينة عنابة قبل مواجهة فريق أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووجه أحمد سليمان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تواصله المستمر مع بعثة الفريق للاطمئنان على إقامة البعثة بالجزائر ومساندة اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت مصر، باستاد 19 مايو 1956، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.