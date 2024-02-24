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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس اتحاد الغرف السياحية: مشروع «رأس الحكمة» سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه منذ سنوات والدولة والحكومة المصرية تتحدث عن مخططات تنظيمية لمناطق سياحية جديدة واستهداف أعداد كبيرة من السائحين وفكرة وجود مدن سياحية شيء تسعى له الدولة بشكل خاص في الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الساحلي الشمالي يفتقد للطاقة الفندقية، وبمشروع "رأس الحكمة" ستكون هناك إضافة طاقة فندقية كبيرة.

وأضاف أحمد الوصيف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"،  أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، كما حدث في شرم الشيخ والغردقة وجذب ملايين من السياح، وسيخدم باقي المناطق على الساحل الشمالي من خلال إنشاء مطار وهو مشروع سيخدم قطاع السياحي بصورة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون مردوده على المواطن المصري بشكل مباشر، وخلال العمل على بناء هذه المدينة ستحتاج ليد عاملة في عدد من الصناعات المختلفة، كما أن الرؤية لابد أن تكون واضحة ولم يكن واضح للمواطن ضخامة هذا الاستثمار، ونوه بأن التنمية دائمًا متكاملة وتخدم كافة القطاعات من سياحة وصناعة واقتصاد ولابد أن ننظر لهذا المشروع نظرة مستدامة.

إتحاد الغرف السياحية احمد الوصيف الاتحاد المصري للغرف السياحية الاعلامي اسامة كمال رئيس اتحاد الغرف السياحية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة

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