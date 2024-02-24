لن يمنعنا أحد.. الخارجية الإسرائيلية تهدّد باقتحام رفح الفلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، لن يمنع أحد جيش الاحتلال من دخول رفح.



وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفرض حظر توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إسرائيل، بحسب موقع والاه العبري.

وقال كاتس في بيان، منذ 7 أكتوبر، والأمم المتحدة تتعاون مع حماس وتحاول المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها.

وأضاف أن تجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مقاتلو حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هو وصمة عار لن تمحى من منظمة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.