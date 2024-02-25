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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلات The Devil Wears Prada يجتمعن في حفل SAG Awards بعد 18 عاما

The Devil Wears Prada
The Devil Wears Prada

يشهد حفل SAG Awards  اجتماع بطلات الفيلم الشهير The Devil Wears Prada بعد 18 عاما من انطلاقه في السينما والنجاح الكبير الذي حققه.

تصعد كل من ميريل ستريب وآن هاثاواي وإيميلي بلانت على مسرح حفل SAG Awards لتقديم الجوائز لزملائهم والحديث عن الفيلم الذي حول مسار حياتهن المهنية منذ عام 2006. 

ترشحت ميريل ستريب هذا العام كجزء من طاقم الفيلم الكوميدي "Only Murders in the Building" من إنتاج منصة Hulu، ضمن قوائم الساج، بينما تم ترشيح بلانت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان.

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتلفزيون. 

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات    SAG Awards في يناير الماضي، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر منصة نتفليكس. 

يشارك في تقديم  حفل SAG Awards عدد من نجوم ونجمات هوليوود، أبرزهم إدريس ألبا، بيلي إيليش، ميريل ستريبت، إيميلي بلانت، مارجو روبي، نعومي واتس، وغيرهم.

ومن المقرر أن تحصل الممثلة والمغنية الأيقونية باربرا سترايسند، على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي ستسلمها لها جميلة هوليوود جنيفر أنيستون.

سيطر الموسم الأخير من مسلسل Succession على قوائم ترشيحات الساج هذا العام في فئة الأعمال الدرامية، فيما تفوق "The Bear في فئة الكوميديا. 

SAG Awards ترشيخات SAG Awards Oppenheimer Only Murders in the Building السينما والتلفزيون

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