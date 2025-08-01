إقبال متزايد من الجالية المصرية بعُمان على صناديق الاقتراع في أول أيام تصويت | صور

توافد أعضاء الجالية المصرية في سلطنة عمان اليوم الجمعة على مقر السفارة المصرية، التي فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباحا لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين في السلطنة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن المرحلة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا. وتشير التوقعات إلى زيادة معدلات الإقبال غدًا السبت، نظرًا لكونه يوم عطلة نهاية الأسبوع في العديد من الدول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على ضمان مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز ممارستهم لحقوقهم السياسية. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس الجاري.