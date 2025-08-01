الصحة: دورة تدريبية لحلول الذكاء الاصطناعي لدعم علاج سرطان الثدي

نظّمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية حول تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار الطبي في علاج سرطان الثدي، بالتعاون مع شركتي أسترازينيكا وClinithink العالميتين، وذلك في إطار تعزيز المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

تهدف الدورة التدريبية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل السجلات الطبية بدقة عالية، وتدريب الأطباء على استخدام هذه الأدوات لتسريع الفحوصات والتشخيص وبدء العلاج، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الدورة التدريبية تعد خطوة نحو تعميم الذكاء الاصطناعي في المبادرات الصحية لتقليل زمن التشخيص وتحسين الخدمات، خاصة في مجال الأورام.

منظومة صحية رقمية متكاملة

وأشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، إلى أن هذه الشراكة تدعم بناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تتماشى مع رؤية «مصر 2030» من خلال السجلات الصحية الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة استقبلت 60.8 مليون زيارة منذ إطلاقها في يوليو 2019، مؤكدًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا نوعيًا في الكشف المبكر ورفع كفاءة العلاج، وتحسين فرص الشفاء من خلال تطبيق تقنيات Digital Pathology بالتعاون مع أسترازينيكا.

وشدد اللواء دكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان للتحول الرقمي، على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى في جميع مراحل الفحص والتشخيص والعلاج.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، أن هذه الدورة التدريبية تعزز جودة الخدمات الصحية وتدعم التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة.

تحليل السجلات الطبية الإلكترونية بدقة

وأوضح الدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بأسترازينيكا مصر، أن تقنيات Clinithink تتيح تحليل السجلات الطبية الإلكترونية بدقة، مما يساعد في تحديد الحالات عالية الخطورة وتعزيز دقة القرارات الطبية.

شارك في الدورة نخبة من الخبراء، منهم الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، والدكتور عماد شاش، أستاذ طب الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسن عبدالعزيز، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، والدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات، والدكتورة هبة عزام، أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة.