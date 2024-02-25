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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك في معرض الرياض للسفر RTF

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ،في معرض الرياض للسفر RTF المزمع إنعقادة بمدينة الرياض السعودية في الفترة من 27 وحتى 29 مايو 2024.

ويعد المعرض أكبر المعارض المهنية والجماهيرية في منطقة الخليج العربي وبالسعودية بصفة خاصة،حيث يبلغ زائرية نحو 35000 زائر.

من جانبها أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها ، بمنشور حمل رقم 12 لعام 2024 حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، بعرض المشاركة في معرض الرياض للسفر RTF .

وأهابت غرفة المنشآت الفندقية بـ أعضائها أن أخر موعد لسداد القيمة المطلوبة للمشاركة في المعرض أقصاها الخميس 7 مارس القادم .

ويعتبر معرض الرياض للسفر 2024، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، حدثًا سنويًا مهمًا تجتمع فيه شركات السفر والسياحة الرائدة في المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الدولية الأخرى مع العارضين الذين يمثلون هيئات الترويج السياحي والشركات السياحية في المنطقة العربية والمستويات الدولية. 

ويصنف المعرض بأنه سوقاً للتعريف بالمنتجات والخدمات والاستثمارات السياحية التي تقدمها أهم الشركات السياحية في العالم.

 

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