أبطال المياه.. حملة جديدة من وزارة الري لتوعية المصريين بأهمية ترشيد الاستهلاك

أطلقت وزارة الموارد المائية والري، حملة "أبطال المياه"؛ لتوعية المواطنين بأهمية وأدوات ترشيد استهلاك المياه وعرض النماذج الإيجابية والتجارب الناجحة في هذا السياق.

وحثّت وزارة الري، المواطنين على المشاركة في الحملة: "لو أنت من أبطال المياه وبطلت سلوك بيهدر المياه، ابعت لنا صورة أو فيديو أو اكتب لنا تعليق عشان تشجع غيرك يبقى بطل".

أبطال المياه

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الري، عبر فيسبوك، على مدار الأيام الماضية، صورا لمجموعة من الممارسات الجيدة في استخدام المياه، إحداها لشخص داخل صوبة زراعية يمسك بأقفاص خشبية تحوي محصول الفراولة، مصحوبة بتعليق "بطلت أساليب الري التقليدية لما شوفت خير الري الحديث"، مع رسالة "يجب عليك أيضًا أن تغير طرق الري التقليدية وتبدأ في تطبيق الري الحديث في أساليب زراعتك".

كما نشرت الصفحة صورة لسيدة أمام صنبور المياه، وفي يسراها "مفتاح ربط" مصحوبة بعبارة "بطلت أشوف حنفية بتسرب وأعمل نفسي مش واخدة بالي" معقبةً: "غيّر سلوكيات الإسراف فى حياتك اليومية، بلاش نسيب الحنفية بتسرب والأحسن نركب قطعة موفرة".

صورة أخرى نشرتها الوزارة، في إطار حملة “أبطال المياه”، لطفلة تروي نباتات منزلية، مع تعليق "بطلت ألعب بالمياه وبقيت أسقي بيها الزرع"، معقبةّ: "غيّر سلوكك من اللعب بالمياه للحفاظ عليها من أجل مستقبل مستدام".