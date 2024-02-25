مصرع شاب على يد آخر في الغردقة يثير موجة من الحزن والغضب

شهدت مدينة الغردقة، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، حادثة مأساوية أدت إلى وفاة شاب يُدعى عمرو حسين في الثامن عشر من عمره على يد شخص آخر خلال مشاجرة غير مسبوقة بينهما.

وفي تفاصيل الحادثة الصادمة، صرح والد الشاب الراحل بأنه كان يوم عادي له في العمل حتى تلقى اتصالًا هاتفيًا يخبره بتورط ابنه في مشاجرة، وعند وصوله لموقع الحادث، وجد ابنه ملقى على الأرض وقد فارق الحياة جراء إصابات حادة أصيب بها في مختلف أنحاء جسده.

وأكد والد الضحية أن الجاني قام بطعن ابنه بوحشية باستخدام سكين، وأنهم لم يكونوا يعرفون المتهم سابقًا، مما يجعل دوافع هذه الجريمة غير مفهومة تمامًا.

وفي تعليقه على الحادثة، أوضح والد الشاب الراحل أن الجاني بادر بالاعتداء على ابنه بشكل مفاجئ وعنيف، دون وجود أي خلاف سابق بينهما، مما يجعل هذه الجريمة أكثر تعقيدًا وقسوة.

وفي الوقت الحالي، لم يقم والد الشاب الراحل بتنظيم أي مراسم عزاء لابنه، معبرًا عن رغبته في أن يُعاقب الجاني وفقًا للقانون قبل أي تجديد للعزاء.