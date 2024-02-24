بدء تساقط أمطار خفيفة على مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر

شهدت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على عدة مناطق، في إشارة إلى تغيرات جوية تشهدها المنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، استعدادًا لمواجهة تلك التقلبات الجوية.

وقد شهدت مدن رأس غارب والغردقة في شمال البحر الأحمر، خلال الأيام الماضية، تساقطًا للأمطار، مصحوبًا بنشاط في الرياح وتكاثر للغيوم الكثيفة التي غطت سماء المناطق الشمالية.

وفي سياق تحضيرات الاستجابة للأوضاع الجوية، أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات، بالإضافة إلى تجهيز المعدات والفرق الفنية، والتأكد من جاهزية مهام الإيواء والإغاثة، فضلاً عن المرور على السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ للتأكد من فعاليتها.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة، ما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة المتأثرة.