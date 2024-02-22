قطار التنمية يتواصل في رأس غارب| رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الصحية

تواصل مدينة رأس غارب جهودها الحثيثة في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشهد خلال الفترة الحالية عددًا من الأعمال التطويرية وعمليات الرصف في مختلف المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفقًا للخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم تركيب 264 عامود كهرباء لخدمة المواطنين بالمدينة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق في مناطق متعددة، مثل الوحدات 253 و 56، وتقسيم الشباب، والساحة الشمالية، وتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الأرصفة بشارعي المينا وقناة السويس، ويتم حالياً تطوير شارعي جمال عبد الناصر والمجلس المحلي.

وأشار نديم إلى أنه تم رفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية والتأمين الصحي، وتوريد جهاز إيكو للمستشفى التخصصي، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية في قرية الزعفرانة ومنطقة السقالة بالمدينة. كما تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعمارات الـ168 وحدة، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي للعديد من المناطق والمدارس.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق تطلعات المجتمع وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات السكان بشكل شامل ومستدام.