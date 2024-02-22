في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة.. توفير المستلزمات الغذائية لشهر رمضان بالبحر الأحمر

قام المهندس محمود عبد العاطي، مدير مديرية الزراعة، بزيارة منفذ بيع السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر، برفقة م. جورجي، بهدف تفقد المنتجات المتوفرة والتأكد من جودتها وصلاحيتها،في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف ورعاية وزير الزراعة واللواء محافظ البحر الأحمر، وتهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية الضرورية لشهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

ومن بين المنتجات التي تم توفيرها، تشمل السمن البلدي الجاموسي والبقري، الجبن، البيض، زيت الزيتون، عسل النحل بأنواعه المتعددة، زهور الموالح والبرسيم والجبلي، بالإضافة إلى التمور بعبوات متنوعة وبيض المائدة وفقاً للطلب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز روح التضامن والتكافل في المجتمع، متمنين أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لقضاء هذا الشهر الفضيل بكل يسر وسهولة.