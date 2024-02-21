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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكرم أوائل طالبات الشهادة الثانوية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولته التفقدية اليوم الأربعاء بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، حيث شهدت تصفيات مسابقة أوائل الطالبات للشهادة الثانوية للقسم العلمي للفتيات، بحضور الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية.

وحصدت فتيات الغردقة النموذجية المركز الأول، بينما حصدت فتيات سفاجا النموذجية المركز الثاني في هذه المسابقة المهمة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات تدريب ترقي المعلمين بديوان عام المنطقة، كما اجتمع مع مديري المراحل التعليمية والموجهين العموم لمناقشة سير العملية التعليمية بالمعاهد ومقترحات خطط التطوير.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام القطاع بتعزيز جودة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق الأكاديمي، وتطوير قدرات المعلمين لتقديم تعليم مميز يسهم في بناء مستقبل مشرق للطلاب والمجتمع.

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