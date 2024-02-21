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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد كشافات أعمدة الإنارة التالفة في رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة والأمان في المدينة، كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بإحلال وتجديد كشافات أعمدة الإنارة التالفة، واستبدالها بأخرى جديدة في جميع قطاعات وتقاسيم المدينة.

أوضح رئيس المدينة أنه تم بالفعل إحلال وتغيير كشافات أعمدة الإنارة في منطقة عمارات الـ 96 أ، وعمارات الـ 108 بمنطقة الكمين، وأكد استمرارية هذه الجهود في تغيير جميع كشافات الإنارة التالفة واستبدالها بكشافات جديدة في جميع الشوارع والتقاسيم والقطاعات المختلفة بالمدينة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام السلطات المحلية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومضيئة تسهم في راحتهم وسلامتهم، مؤكدًا على أهمية دور الإنارة العمومية في تعزيز الشعور بالأمان لدى السكان.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس المدينة على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة لضمان توفير جميع الخدمات الضرورية، مشيرًا إلى أن العمل على تحسين بنية التحتية وتطوير البنية الأساسية يعد من الأولويات الرئيسية للسلطات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الحياة في المدينة.

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