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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بمدينة الغردقة.

و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .

 

كان ورد إخطار لغرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بمنطقة عمارات "اكا"، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى "طارق إبراهيم" يبلغ من العمر 46 عاماً.

 

وتبين أن زميله عثر على  الجثة عقب وصوله للمنزل، كما تبين أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مضاعفات أمراض الضغط والسكر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية البحر الأحمر أمراض الضغط والسكر غرفة عمليات النجدة

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