تخفيضات استثنائية على اللحوم السودانية بمعرض «أهلا رمضان» في الغردقة وسفاجا

تشهد مدينتا الغردقة وسفاجا انخفاضًا هائلًا في أسعار اللحوم السودانية، في إطار سياسة الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وصرحت مديرية التموين بالبحر الأحمر بتوافر كميات وفيرة من اللحوم الطازجة في مدينتي الغردقة وسفاجا، وسيتم توزيعها بأسعار مخفضة في باقي مدن المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة المستمرة لحالة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال شاذلى عايش، رئيس مديرية التموين، إن سعر اللحوم السودانية سيكون 320 جنيهًا للكيلو في معرض “أهلا رمضان” بشارع النصر بالغردقة، ومعرض “أهلا رمضان” بمدينة سفاجا.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وضمان راحتهم واستقرارهم المالي.

ويعد هذا التخفيض استجابةً فوريةً لحاجات الأسر المصرية، ويسهم في تخفيف العبء المالي عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز دور القطاع الزراعي كمحرك للاقتصاد الوطني.