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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضعوا له منوم .. مصرع طالب على يد 4 أصدقاء في الغردقة

الضحية
الضحية

لقي طالب مصرعه على أيدى أصدقائه؛ بعدما قاموا بإعطائه مادة منومة والتخلص منه بأحد المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًاعن اكتشاف جثة في إحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، كانت الجثة تنتظر في مشرحة المستشفى العام، تحمل في طياتها قصة مأساوية.

تبين أن الجثة تعود إلى الطالب رضا مراد، الذي يُعرف بين أصدقائه بلقب "يوسف"، والذي لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة. 

كان يوسف يعيش في منطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، حيث كان يبدو أنه كان يتمتع بحياة عادية تمامًا كأي طالب في عمره.

لكن الحقيقة الصادمة التي كشفت عنها التحقيقات هي أن أصدقاء يوسف، الذين كان يُفترض أن يكونوا معاً دائما في أي موقف، كانوا وراء هذه الجريمة البشعة. فقد اكتشف المحققون أنهم ليس فقط قتلوا يوسف، بل قاموا أيضًا بإعطائه مادة منومة وسرقة هاتفه المحمول ونقوده، ثم تخلصوا من جثته في المنطقة الجبلية.

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