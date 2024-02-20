محافظ البحر الأحمر لوفد النواب: وضع خريطة بالمواقع الصالحة لإقامة مراكز شباب

استقبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات ، ودراسة حل بعض المشكلات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة .

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء ، مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة الساحلية ، مثنيا على الدور الكبير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في العديد من الملفات والمشروعات ، والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، والاطلاع على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم .

وأكد ضرورة وضع خريطة متكاملة لجميع المواقع الصالحة لإقامة مراكز شباب عليها والبدء الفورى في تخصيص هذه المناطق لإقامة مراكز شباب او ملاعب خماسية بكل مدن المحافظة لخلق جيل رياضي قوى يحارب بالرياضة كل فساد .

كما وعد بجعل البحر الأحمر قبلة للسياحة الرياضية العلاجية وإقامة المراكز الطبية الرياضية المتكاملة لتنمية موارد المحافظة والمساهمة في ارتفاع الدخل القومى للدولة .

وفي ذات السياق وجه الدكتور محمود حسين الشكر لسيادة المحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيدا بدور سيادته البارز في كافة المشروعات المتعلقة بالشباب والرياضة بمختلف مدن المحافظة ، مقترح اقامة مبادرة لجعل البحر الاحمر نموذج رياضي عالمى يستضيف الفرق العالمية لقضاء فترات الإعداد نظرا لجوها الدافئ طوال العام.

وأشار إلى أهمية التعاون المثمر واستغلال الجهود المبذولة من كافة الجهات للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب ، والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .

كما أشاد النائب سيد قاسم بالدور الفعال للمحافظ في المساهمة في غلق كل الملفات المفتوحة وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة قي الوقت المناسب كما فتحت النائبة ايلاريا سمير ملف إنشاء مناطق متفرقة للالعاب البدنية المفتوحة كذلك الاهتمام بملف رياضات ذوي الهم لدمجهم في الألعاب المحلية والعالمية المختلفة.

في نهاية اللقاء تبادل اللواء عمرو حنفي الدروع مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب متمنيا له المزيد من النجاح في حل قضايا الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية ومن جانبه ثمن الدكتور حسين علي اللقاء معتبره الامثل والاروع علي مستوى الجمهورية .

يذكر ان زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للمحافظة الساحلية تستمر 4 أيام ، وتشمل تفقد المدينة الشبابية ، وارض الاستاد ومركز شباب الميناء والمركز الدولي للتنمية الرياضية ونادي الرياضات البحرية ونادي العربان بمدينة الغردقة ، بالإضافة الي تفقد مركز شباب أم الحويطات ونادي السلام الرياضي ، ونادي الشاطئ واندية عمر بن الخطاب، والشبان المسلمين ، والهلال بمدينة سفاجا ، كما تشمل ايضا زيارة مركز شباب رأس غارب ونادي رأس غارب الرياضي ، ونادي اكتوبر ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول .

شهد اللقاء اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب ، النائبة ايلاريا سمير عضو مجلس النواب والاستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .



