انطلاق حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام برأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري.



وأوضح رئيس المدينة أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، في قرية وادي دارا، ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، مما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين ويزيد من إنتاجيتهم.



تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة الحيوانية وضمان سلامة الماشية في المنطقة.