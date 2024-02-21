عناوين معارض "أهلا رمضان" بمدن محافظة البحر الأحمر

في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح معارض "أهلا رمضان" في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، أنهت السلطات المحلية التجهيزات الأولية لتلبية احتياجات السكان خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا الإعداد المكثف لافتتاح هذه المعارض لتخفيف العبء المالي على المواطنين، وتوفير سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

من المقرر أن تتواجد معارض "أهلا رمضان" في كل من:

1. **مدينة رأس غارب:** تقام المعرض أمام السنترال وسط المدينة.

2. **مدينة الغردقة:** يتم تجهيز المعرض بجوار محطة أتوبيس الوجه القبلى بشارع النصر.

3. **مدينة سفاجا:** سيتم افتتاح المعرض في منطقة شارع الاستاد، جنوب مدينة الغردقة.

4. **مدينة القصير ومرسى علم:** سيكون المعرض داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية القابضة للمواد الغذائية.

5. **مدينتي حلايب وشلاتين:** ستقام معارض "أهلا رمضان" داخل المجمعات الاستهلاكية أيضًا.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شاذلى عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، على التنسيق الوثيق بين رؤساء مدن المحافظة لضمان افتتاح المعارض في الوقت المحدد، وشدد على التنسيق المستمر مع المجمعات الاستهلاكية للشركة المصرية القابضة للمواد الغذائية.

وأوضح عايش أن المعارض ستقدم تخفيضات تصل إلى أكثر من 30% على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك اللحوم.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار عايش إلى أن سعر كيلو اللحمة السودانية سيكون 320 جنيهاً، مؤكدًا على جاهزية المعارض لاستقبال الجمهور وتلبية احتياجاتهم خلال شهر الصوم.

وختم عايش بتأكيده على التزام الدولة بتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.