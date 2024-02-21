تنفيذ ندوة للتوعية الصحية وأسلوب التغذية السليم بحي الروضة برأس غارب

قال اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، إنه تم التنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي، والإدارة الصحية، على عقد ندوات للتوعية الصحية وأساليب التغذية السليمة للوقاية من الأمراض المزمنة.

أوضح رئيس المدينة، عقد ندوة للتوعية الصحية بمنطقة حي الروضة، (بديل العشوائيات)، بحضور شريف عمر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ريهام فتحى رئيس قسم الإعلام والتثقيف الصحى بالإدارة الصحية، وأمانى حمزة، مدير إدارة محو الأمية.

وتناولت الدكتورة ريهام فتحى، رئيس قسم الإعلام والتثقيف الصحي، أسلوب التغذية الصحية للكبار والأطفال، وأسلوب وتنظيم التغذية لمريض السكرى وضغط الدم، وكيفية التعامل مع تلك الأمراض من خلال اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن، والعمل على نزول الوزن إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه، وتجنب الضغط النفسي والقلق.