عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة حب بالبحر الأحمر.. بلجيكي وزوجته يقضيان 600 ليلة بمنتجعات مرسى علم

السائح البلجيكى وزوجته
السائح البلجيكى وزوجته

تحتفي منتجعات مرسى علم جنوب البحر الأحمر بقصة حب مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي للمنطقة وقلوب الزوار الدائمين. ففي لفتة تقديرية نادرة، قررت إحدى المنتجعات السياحية تكريم "ڤربيك اليان"، البحار البلجيكي، وزوجته، بعد قضائهما 600 ليلة في فنادقها خلال 22 زيارة سابقة.

 

تدور بداية هذه القصة الرومانسية حول مرور "ڤربيك" بقناة السويس، حيث أسرته جماليات مصر وتنوعها الثقافي. بعد هذا اللقاء الأولي، أصبح "ڤربيك" مهووسًا بجمال البحر الأحمر وقرر أن تكون إجازاته دائمًا في منتجعاته، بالتحديد في مدينة مرسى علم، التي تتميز بسحرها الفريد وطبيعتها الخلابة.

 

وفي هذا السياق، أشار الخبير السياحي، أبوالحجاج العماري، إلى أن "ڤربيك" زار مرسى علم 22 مرة خلال العقد الماضي، مؤكدًا أنه من بين عشاق البحر الأحمر الذين يحتفظون بذكريات جميلة لتجاربهم في المنطقة.

 

وتأتي هذه المبادرة لتكريم السياح الدائمين الذين يختارون منتجعات مرسى علم كوجهة لإقامتهم، حيث تعكس الإقامات الطويلة لهؤلاء الزوار الولاء الدائم لهذه المدينة الساحرة.

 

من جهة أخرى، تشهد مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، في الوقت الحالي، نسبة إشغال ممتازة تتراوح ما بين 60 إلى 70%، مما يعكس شعبية المدينة كوجهة سياحية رائدة في منطقة البحر الأحمر.

 

بهذا التكريم، تبرز مدينة مرسى علم كوجهة سياحية لا تقاوم، تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، وتجسد روح الحب والجمال التي تجمع بين الطبيعة الساحرة وروح الإنسان المغامرة.

 

مرسى علم منتجعات مرسى علم سواحل مرسى علم البحر الأحمر سائح بلجيكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة فنية.. بدء التحقيق في حريق لنش سياحي قبالة سواحل القصير بالبحر الأحمر

وصول 1700 رأس ماشية حية إلى ميناء سفاجا استعداداً لشهر رمضان المبارك

حريق بلنش سياحي جنوب البحر الأحمر والدفع ب 17 سيارة إسعاف

انعقاد الجمعية العامة لشركة مياه البحر الأحمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكرم أوائل طالبات الشهادة الثانوية بالبحر الأحمر

تقديم خدمات لـ3996 منتفعة خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

رأس غارب تواصل حملات القضاء على البعوض والحشرات الطائرة الناقلة للأمراض

إحلال وتجديد كشافات أعمدة الإنارة التالفة في رأس غارب

ترشيحاتنا

تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي

الحوثي : لا يوجد تحرك عالمي حقيقي لوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة

كوماندر.. كلب رئيس أمريكا يعض عملاء الخدمة السرية 24 مرة

إسبانى وVIP أول مارس| إعلان عاجل من السكة الحديد بشأن هذه القطارات

لأجل غير مسمى .. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

قيادي بـ حماس : تقدم محتمل في مفاوضات تبادل الأسرى قريبًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ