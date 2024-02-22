قصة حب بالبحر الأحمر.. بلجيكي وزوجته يقضيان 600 ليلة بمنتجعات مرسى علم

تحتفي منتجعات مرسى علم جنوب البحر الأحمر بقصة حب مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي للمنطقة وقلوب الزوار الدائمين. ففي لفتة تقديرية نادرة، قررت إحدى المنتجعات السياحية تكريم "ڤربيك اليان"، البحار البلجيكي، وزوجته، بعد قضائهما 600 ليلة في فنادقها خلال 22 زيارة سابقة.

تدور بداية هذه القصة الرومانسية حول مرور "ڤربيك" بقناة السويس، حيث أسرته جماليات مصر وتنوعها الثقافي. بعد هذا اللقاء الأولي، أصبح "ڤربيك" مهووسًا بجمال البحر الأحمر وقرر أن تكون إجازاته دائمًا في منتجعاته، بالتحديد في مدينة مرسى علم، التي تتميز بسحرها الفريد وطبيعتها الخلابة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير السياحي، أبوالحجاج العماري، إلى أن "ڤربيك" زار مرسى علم 22 مرة خلال العقد الماضي، مؤكدًا أنه من بين عشاق البحر الأحمر الذين يحتفظون بذكريات جميلة لتجاربهم في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة لتكريم السياح الدائمين الذين يختارون منتجعات مرسى علم كوجهة لإقامتهم، حيث تعكس الإقامات الطويلة لهؤلاء الزوار الولاء الدائم لهذه المدينة الساحرة.

من جهة أخرى، تشهد مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، في الوقت الحالي، نسبة إشغال ممتازة تتراوح ما بين 60 إلى 70%، مما يعكس شعبية المدينة كوجهة سياحية رائدة في منطقة البحر الأحمر.

بهذا التكريم، تبرز مدينة مرسى علم كوجهة سياحية لا تقاوم، تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، وتجسد روح الحب والجمال التي تجمع بين الطبيعة الساحرة وروح الإنسان المغامرة.