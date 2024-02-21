تقديم خدمات لـ3996 منتفعة خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن استمرار فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمي"، والتي تمتد على مدار خمسة أيام، من 18 إلى 22 فبراير 2024، في مدن الغردقة والقصير ومرسى علم. يهدف هذا النشاط إلى تقديم خدمات شاملة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.

تشمل الخدمات المقدمة خلال الحملة كافة جوانب تنظيم الأسرة، بما في ذلك متابعة الحمل وإجراءات السونار وصرف العلاج بشكل مجاني، إلى جانب عقد ندوات توعوية تسلط الضوء على أهمية تطبيق سياسات المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وخلال الأيام السابقة، تمكنت الحملة من خدمة 3996 منتفعة، حيث تم إجراء الكشوفات الطبية على 1998 منتفعة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لـ 825 منتفعة، إضافةً إلى إجراء 275 كشفًا طبيًا باطنيًا وللأطفال. وقد تم أيضًا تقديم 898 مشورة ونصيحة في مجال صحة النساء، والمتابعة الدقيقة للحمل والسونار ووسائل تنظيم الأسرة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات الصحية لتعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمع المحلي، وضمان صحة وسلامة الأسر وتحقيق التنمية المستدامة.