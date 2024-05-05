عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد ..صور

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد

توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية مساء السبت الموافق الرابع من شهر مايو 2024 إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لحضور قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وتقدم المستشار علاء الدين فؤاد بخالص تهانيه القلبية لقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على قداسته وشعب مصر العظيم بالخير والسلام والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

437661565_2779725422181475_6048597738967424906_n
437661565_2779725422181475_6048597738967424906_n
440835540_442380758200991_3721277364373251129_n
440835540_442380758200991_3721277364373251129_n
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الكاتدرائية المرقسية قداس عيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

400 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل شم النسيم

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الشيخ الطبلاوي.. الذكرى الرابعة لرحيل ظاهرة العصر والحنجرة الذهبية

6 جنيهات دفعة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

لزيادة المحصول.. مواعيد وطرق زراعة جميع أصناف الأرز

أدعية شهر شوال المستحبة.. احرص على هذه الكلمات قبل أن ينتهي

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ