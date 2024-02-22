وصول 1700 رأس ماشية حية إلى ميناء سفاجا استعداداً لشهر رمضان المبارك

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن وصول 1700 رأس ماشية حية إلى ميناء سفاجا اليوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم، وتأمين الإمدادات اللازمة من مختلف المناشئ.

وأوضح المركز الإعلامي أن السفينة BANI YAS تحمل هذه الشحنة القيمة، والتي تأتي من الصومال، وتعتبر جزءاً من جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص الشحنة وضمان سلامتها، حيث خضعت للفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها في الأسواق.

وفي سياق متصل، تم تداول 14000 طن من البضائع العامة والمتنوعة عبر موانئ الهيئة، وتم تسجيل وصول وسفر 1418 راكب بمواني الهيئة خلال الفترة المذكورة.