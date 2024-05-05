نشرة الفن| حقيقة تعرّض كارمن بصيبص لحادث.. والموت يفجع محمد نجاتي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

كشفت الفنانة كارمن بصيبص عن كواليس حادث سير تعرضت له، وكادت تفقد حياتها بسببه، ولكن في اللحظة الأخيرة تمكنت من النجاة

أعلن الفنان محمد نجاتي وفاة ابن خالته ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

تحدّث الفنان محمود البزاوي عن مسلسل “بابا جه” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

أشادت الفنانة عبير نعمة بأداء المطربة آمال ماهر فى حفلها الذى أقيم أمس الجمعة 3 مايو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وامتد حتى قرابة الفجر، بحضور جماهيري كبير.