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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| حقيقة تعرّض كارمن بصيبص لحادث.. والموت يفجع محمد نجاتي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

كنت هموت.. كارمن بصيبص تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير| فيديو

كشفت الفنانة كارمن بصيبص عن كواليس حادث سير تعرضت له، وكادت تفقد حياتها بسببه، ولكن في اللحظة الأخيرة تمكنت من النجاة

وفاة ابن خالة محمد نجاتي.. شاهد

أعلن الفنان محمد نجاتي وفاة ابن خالته ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

بنتي اكتشفت الفكرة بالصدفة.. محمود البزاوي يتحدث عن مسلسل «بابا جه»

تحدّث الفنان محمود البزاوي عن مسلسل “بابا جه” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل آمال ماهر

أشادت الفنانة عبير نعمة بأداء المطربة آمال ماهر فى حفلها الذى أقيم أمس الجمعة 3 مايو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وامتد حتى قرابة الفجر، بحضور جماهيري كبير.

أخبار كارمن بصيبص الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص اعمال محمود البزاوي الفنانة عبير نعمة الفنان محمد نجاتي

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