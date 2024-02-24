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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الطوارئ في الغردقة بعد سقوط الأمطار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت مدينة الغردقة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على فترات متفرقة، وبينما استمرت لفترة قصيرة، فإن الغيوم لا تزال تغطي سماء المدينة، متوقعة سقوط أمطار جديدة خلال الساعات القادمة.

وفي استجابة فورية، أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، مشددة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل رؤساء المدن لمواجهة زيادة محتملة في كميات الأمطار.

تزامنًا مع ذلك، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر استعدادها التام لتصريف مياه الأمطار، حيث تم إلغاء الاجازات للفنيين وتجهيز فرق عمل متخصصة في مختلف مناطق المحافظة.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر شهدت تغيرات جوية ملحوظة منذ الأمس، حيث تسببت الغيوم ونشاط الرياح في ارتفاع مستوى الأمواج في المياه العميقة للبحر الأحمر.

على صعيد آخر، لم تؤثر حالة الطقس اليوم على الحركة البحرية والرواج السياحي، حيث استمرت النشاطات السياحية المختلفة باتجاه الجزر ومواقع الغوص دون تأثير يُذكر.

تبقى السلطات المحلية والشركات المعنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطورات جوية قد تحدث في الساعات القادمة، مع التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من تداعيات الطقس غير المستقر.

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