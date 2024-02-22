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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 30 % .. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم ، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان " ، امام جدارية أتوبيس الوجه القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة ، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الاحمر بالتعاون مع المحافظة و مديرية التموين و التجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم ، بأسعار مخفضة ، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم. 


ومن جانبه أكد المحافظ علي ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات ، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم ، مشيرا أن الدولة تسعى دائماً للرفع من كاهل المواطن بطرح منتجات بأسعار مخفضة من خلال تلك المعارض ، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم تخزين السلع. 


كما أفاد محافظ البحر الأحمر ان المعرض يضم 17  محلا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق ، بتخفيضات تتفاوت من 25 الي 30 %  ، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم ، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.


وأشار حنفي ان معرض " اهلا رمضان " يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الإستراتيجي استعدادًا لشهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم ، مضيفا انه سيتم افتتاح عدة معارض بمختلف مدن المحافظة.  


شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض ، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية.

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