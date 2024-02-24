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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1883 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر من الكشف على 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير  الحالي، وذلك من خلال 7 قوافل علاجية ضمت جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير على مدار 14 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ1883 حالة وتم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والامراض المزمنة لـ 467 حالة وعدد حالات السونار 38 والتثقيف الصحى 217 حالة، وان التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - الاطفال- العظام.

وتم  إجراء جميع الكشوف والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الفحوصات اللازمة بادرة حياة كريمة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر

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