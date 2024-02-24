توافد آلاف السياح إلى منتجعات البحر الأحمر رغم الأجواء الشتوية

شهد مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من السياح، حيث من المتوقع وصول 141 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا. يأتي ذلك ضمن أعلى معدلات وصول الرحلات خلال الأسبوع، وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

أكد السيد أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن هذه الرحلات تستقلها قرابة 28 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تتصدر القائمة الألمانية تليها الجنسيات الروسية والتشيكية والبولندية والإيطالية.

وأضاف أبو المجد علي أن السياح مستمرون في زيارة المنتجعات السياحية في الغردقة ومرسى علم، على الرغم من الأجواء الشتوية في البلاد، حيث تتوافد عشرات الرحلات الجوية يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لضمان سلامة السياح والحفاظ على سلامتهم أثناء تواجدهم في المنتجعات السياحية، في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.