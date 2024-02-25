عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسما شريف منير تظهر بشعر طويل عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت أسما شريف منير صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت أسما في الصور بإطلالة متميزة وبشعر طويل، ونالت إعجاب متابعيه.

وعرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : " أسما شريف منير تحلق شعرها مجددًا: "المظهر عاجبني ومريح بالنسبة لي"".

وجاء في التقرير أن الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، ظهرت بدون شعر، وقالت في فيديو أن هذا الشكل تسبب في راحتها.


وتابعت :" اللوك ده عجبني، ومش عايزه شعري يطول، وظهرت براس محلوقة ومصبوغة باللون الثلجي".
وأوضحت أن الراحة مش عادية بدون شعر، وأنها سعيدة بهذا اللوك.

وفي وقت سابق، نشرت أسما شريف منير مجموعة صور بصحبة والد ابنتها وطليقها الأول محمود السكري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، لتشيد بدوره فى حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها بالرغم من الانفصال بينهما.


وعلقت أسما شريف منير ، قائلة: الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.

وشاركت الفنانة أسما منير جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان.. يحفظهم من كل شر

هينزل أكتر من كدة| سعر الذهب هيوصل كام؟.. اشتروه في هذا التوقيت

سعر الذهب عيار 24 اليوم 25-2-2024

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

القوات الأمريكية والبريطانية تستهدف 18 هدفا للحوثيين باليمن

وفد إسرائيلي يزور قطر قريبا لاستكمال مفاوضات هدنة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل طلب موبايل من أمازون.. لن تصدق ماذا وجد

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ