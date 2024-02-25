صحف الإمارات اليوم.. هدنة تلوح بأفق غزة.. نتنياهو يعتزم الإسراع في اجتياح رفح.. وترامب: أمريكا يحكمها طغاة وفاسدون

رئيس الأرجنتين يأمل فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

نتنياهو يعتزم مطالبة الحكومة بسرعة الموافقة على الهجوم على رفح

حرائق الغابات تجتاح ولاية فيكتوريا في أستراليا

ترامب: أمريكا يحكمها طغاة وفاسدون

هدنة تلوح في أفق غزة.. ضوء أخضر إسرائيلي

حادث طعن في اليابان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وتحتفل الكويت، اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ 63، وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تتجسد العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والكويت مثالاً ونموذجاً لقوة الروابط التي تجمع بين الدول والشعوب.

من جانبه، هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحول تطورات الوضع في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على موافقة سريعة من الحكومة لشن هجوم عسكري على مدينة رفح الساحلية جنوب قطاع غزة رغم المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في الحرب على القطاع.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى السبت الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريباً، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما أفاد مسئولون ووسائل إعلام محلية، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي أمس، السبت، قصف القطاع الفلسطيني، حيث تتزايد المخاوف من مجاعة بسبب نقص المساعدات الحيويّة.

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "البيان" إن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعرب عن أمله في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى".

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فنقلت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسم خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين، أمس السبت، صورة لديمقراطية أمريكية اعتبر أنّها أضحت على "شفا الهاوية"، عازيا ذلك إلى خليفته جو بايدن.

وأضاف بايدن أن البلاد يحكمها "طغاة" و"فاسدون" و"فاشيّون".

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، التهمت حرائق الغابات، المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا، عددا من المنازل، فيما حذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج الحرائق في وقت لاحق من الأسبوع.

بينما ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن شخصاً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم، الأحد، في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.