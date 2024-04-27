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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتبطة بإسرائيل.. إيران تسمح بإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لدى الحرس الثوري

السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طاقم السفينة التي ترفع العلم البرتغالي المحتجزة والمرتبطة بإسرائيل قد مُنح حق الوصول القنصلي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم.

واستولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات MSC Aries وعلى متنها طاقم مكون من 25 فردًا في مضيق هرمز في 13 أبريل، بعد أيام من تعهد طهران بالرد على غارة إسرائيلية على ما قنصليتها في دمشق. 

وقالت إيران إنها قد تغلق طريق الشحن الحيوي، وبعد أيام أطلقت وابلًا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

 أثرت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال حرب إسرائيل مع حماس، على الشحن العالمي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ نظيره البرتغالي باولو رانجيل في اتصال هاتفي بأن “القضية الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح طاقم السفينة تثير قلقنا البالغ”.

ونقل عنه قوله إنه سيتم تسليم الطاقم إلى سفرائهم في طهران. ولم تذكر التقارير متى سيحدث ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة آريس تم الاستيلاء عليها بسبب "انتهاك القوانين البحرية" وأنه لا يوجد شك في أنها مرتبطة بإسرائيل.

وتستأجر شركة MSC سفينة Aries من شركة Gortal Shipping، وهي شركة تابعة لشركة Zodiac Maritime، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وزير الخارجية الإيراني السفينة العلم البرتغالي إسرائيل

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