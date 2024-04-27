عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران القادم.

ونص القرار على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.


كما اشتمل القرار انهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

ترشيحاتنا

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

فرج عامر: مهاجم الأهلي يشبه هالاند مهاجم مانشستر سيتي

قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ