قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران القادم.

ونص القرار على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.



كما اشتمل القرار انهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1\6\2024، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31\5\2024 ضمناً.