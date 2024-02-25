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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حارس الزمالك غاضب.. وتفاصيل أزمة إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أثار الإعلامي مدحت شلبي، الجدل بشأن غضب محمد عواد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام ابوسليم الليبي اليوم في الكونفدرالية.

محمد عواد 

لماذا غضب محمد عواد؟

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “يامساء الأنوار”، عبر قناة”mbc مصر”:” محمد عواد عنده حاله من الغضب بسبب عدم المشاركه، ودائما أقول يجب ألا يؤثر على اختيار المدير الفني، وتنقلب عليه وتكشر في وشه، انما يتحول الغضب لحماس وجهد في التدريبات”.

وأضاف: “عواد زعلان جدا لإن فتره التوقف كان بيشارك مع الزمالك بشكل أساسي، وقبل التوقف أيضا، وفؤجئ بعدها بمشاركة صبحي بدلا منه”.

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مباراة  الزمالك مع أبو سليم الليبي

يلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أزمة بث مباراة أبو سليم الليبي

وضغط مسئولو الزمالك  على الاتحاد الأفريقى "كاف" من أجل حل أزمة بث مباراة الفارس الأبيض وأبو سليم الليبى المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، على استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وتم حل الأزمة وستذاع المباراة .

وكانت مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى مهددة بعدم الإذاعة نظرًا لعدم توفر سيارات البث فى الجزائر، لانشغالها جميعًا بأحداث خاصة بالتليفزيون الجزائرى.

الزمالك 

وقام مسئولو كاف بحل أزمة بث مباراة أبو سليم والزمالك، و طالبوا  التليفزيون الجزائرى بضرورة توفير سيارة لبث المباراة، وفقًا للوائح البطولة.

ويُلقي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، فى الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، قبل خوض المران الختامي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك 

ويخوض الزمالك مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب المباراة استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المرتقب.

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