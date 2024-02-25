وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجئ مركز طب الأسرة بمرصفا ويشيد بالانضباط الإداري

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بمركز طب الأسرة بمرصفا والمدرج ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية وذلك فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية.
وتأكد رئيس الجامعة من الانضباط الاداري داخل المركز، مشيدا بانتظام سير العمل داخل غرفة الملفات استعدادا للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما اطمأن وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية، وتقديم الخدمة لجميع المترددين علي الوحدة لرفع مؤشرات الأداء، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة لتسير عملية العلاج.