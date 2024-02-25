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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة بشأن تضمين مادة حقوق الانسان بالمناهج الدراسية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام موسي، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين مادة حقوق الانسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على أهمية ملف توعية طلاب المدارس بملف حقوق الإنسان، مقترحا تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي زيارات ميدانية للتوعية في ذلك الملف أيضا.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة، مشيرا إلي أهمية ضم موضوعات حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس، وليس شرطا أن يتم ذلك من خلال مادة منفصلة حتى لايمثل ذلك عبئا ماليا علي الوزارة، وإنما يمكن ضم تلك الموضوعات إلي مواد ومناهج حالية.

واستشهد أبو العلا، بمواد القيم واحترام الآخر، التى تم استحداثها بالصف الرابع والخامس الابتدائى، مطالبا باستكمال سلسلة موضوعات تلك المواد وتطويرها في الصفوف التالية متضمنة موضوعات عن حقوق الإنسان.

وأشار إلي أهمية تلك الموضوعات، لمواجهة ظواهر مثل التنمر المنتشرة في المدارس حاليا.

ودعا أبو العلا، إلي ضرورة تسهيل الاستثمار في التعليم، من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة لبناء مدارس، مشيرا إلي أن تسهيل التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة يؤدى إلي تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة.

وأكد أن الدولة بمفردها لن تستطيع القيام بحل مشكلة الكثافة الطلابية ولابد من مشاركة الجميع.

كما استعرض النائب محمود عصام موسى، طلب الإحاطة، مؤكدا أنه في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لابد أن يتم توعية وتثقيف النشء بملفات وموضوعات حقوق الإنسان، وما يتم من جهود في هذا الشأن.

وأوضح أن المدارس تفتقد تلك المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا علي أهمية التنمية الثقافية والتوعية في كل القضايا الخاصة بحقوق  الإنسان ليكون لدينا جيل واعى ومثقف بحقوقه وواجباته.

من جانبه طالب النائب عبد النعيم حامد، بخفض كثافة الفصول في حلوان، والاهتمام بالتعليم الفنى، وخاصة التعليم الزراعى في حلوان.

بدورها اقترحت النائبة نانسي نعيم، الاستفادة من حصص أنشطة الألعاب والموسيقى والرسم، في توعية الشباب بموضوعات وأنشطة خاصة بحقوق انسان لمواجهة ظاهرة مثل التنمر ، بالإضافة إلي العمل علي تدريب المدرسين في تلك الملفات.

من جانبه قال د محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أن إضافة مادة جديدة عن حقوق الإنسان للتعليم قبل الجامعي قد يكون له تكلفة عالية، مشيرا إلي إمكانية تضمين المواد الحالية بحقوق الإنسان في أنشطة صفية للمواد الدراسية، وهو ما سيكون لها أثر أكبر من المادة التعليمية المباشرة.

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طلبات الإحاطة مادة حقوق الانسان المناهج الدراسية النائب أيمن أبو العلا

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