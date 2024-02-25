واعظة بالأزهر الشريف توضح ثواب الأعمال الصالحة بليلة النصف من شعبان

أكدت إلهام شبانة، الواعظة بالأزهر الشريف، أن شهري رجب وشعبان كان لهم خصوصية خاصة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أنه كان يكثر من الصيام في هذين الشهرين، وكان بالنسبة له خير إستعداد لشهر رمضان.

وقالت إلهام شبانة، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن ليلة النصف من شعبان لها ثواب كبير، لو استغلها المسلم، مؤكدة أنه يجب على المسلم الإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الليلة.

وتابعت الواعظة بالأزهر الشريف، أن الصيام في شهر شعبان، له فضل كبير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان.