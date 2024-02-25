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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات جديدة بـ ألسن عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين  الدكتورة دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتعيين  الدكتور وجيه يعقوب السيد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة رانيا عادل حسن أحمد خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين  الدكتورة مرفت علي محمد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧، وتعيين  الدكتورة نهلة محمد ناجي محمد توفيق محمد  رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، قرارا بقيام الأستاذة الدكتورة أميمة عبد الرحمن محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، وقيام الدكتورة ياسمين محمود أحمد محمود  الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

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