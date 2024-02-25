قرارات جديدة بـ ألسن عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتورة دينا محمد عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتعيين الدكتور وجيه يعقوب السيد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ، اعتبارا من ٢١ / ٢ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة رانيا عادل حسن أحمد خليفة رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن اعتبارا من ١٧ / ۲۰۲۳/٦ ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة مرفت علي محمد السيد رئيسا لمجلس قسم اللغة الصينية بكلية الالسن اعتبارا من ٢/٢١ / ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤/٣/١٧، وتعيين الدكتورة نهلة محمد ناجي محمد توفيق محمد رئيسا لمجلس قسم اللغة الالمانية بكلية الالسن اعتبارا من ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

كذلك أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، قرارا بقيام الأستاذة الدكتورة أميمة عبد الرحمن محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الالسن بالإشراف على مجلس قسم اللغات الافريقية بالكلية اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، وقيام الدكتورة ياسمين محمود أحمد محمود الأستاذ المساعد بقسم اللغة الاسبانية بكلية الالسن بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢١/ ٢ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.