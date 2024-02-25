الغرف التجارية: انفراجه في توفير السلع الاستراتيجية بعد صفقة "رأس الحكمة"

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن رئيس الوزراء اجتمع اليوم، وأكد على إحداث انفراجه لعدد من السلع الاستراتيجية.

أضاف متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل وسيوفر عملة صعبة للسوق لتغطية الفجوة بين السوق الموازي والسعر الرسمي لـ الدولار.



وأكمل: مشروع "رأس الحكمة" صفقة كانت مفاجئة لهم بشكل كبير وللمستوردين والمصنعين، والصفقة أنهت كافة الشائعات.



أوضح أنه بالنسبة للمستوردين للمنتجات تامة الصنع لم يتم العرض عليه بالالتزامات، مؤكدا أنه يعي وجود إنفراجة والدور الخاص لهم دور قادم والأولويات الآن للأكل والشرب والخامات، ودور المستوردين قادم والحكومة ستكون عادلة في توزيع السيولة الدولارية.



