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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس أمانة الحوار الوطني: نحتاج لتكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة

راس الحكمة
راس الحكمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر في حاجة إلى تكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة، لأنه سيروج للسياحة بصورة كبيرة، في ظل المنافسة الشرسة على جذب السياح في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سعيد ومتفائل بهذا المشروع. 

وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذا المشروع انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرة، وسينعكس خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر على أسعار السلع وسعر الصرف، ورغم أن هذه الصفقة جيدة، فمن الضروري القيام بإصلاحات هيكلية، حتى لا يتعرض الاقتصاد لأزمات مماثلة للأزمة الحالية مستقبلاً. 

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة متكامل ومتعدد الجوانب،  فهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل ، وسينعكس على الإقامة في الساحل الشمال المعروف بالإقامة الموسمية، فهذا المشروع سيحول الساحل لمنطقة إقامة مستدامة طوال العام.

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