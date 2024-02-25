عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إتحاد الغرف التجارية : توقعات بموجة تراجع أسعار السلع الأساسية قبل رمضان

علق  الدكتور  علاء  عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية على  إجتما ع الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية،  قائلا : " صفقة راس الحكمة أثر على المناخ العام ككل   وهو مناخ إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين  ممن كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في البلد  ودراسات الجدوى كانت جاهزة لكن كانوا في إنتظار   الاجراءات.

  
واصل   خلال     مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  : " بالفعل هؤلاء  المستثمرين   بداوا يصلوا إلى مصر وبالفعل  بالامس كان هنا في القاهرة إجتماعات مع 150 من قيادات  من قطاع المال والاعمال من الاتراك  والخليجين "
وذكر أن إحتياجات مصر من السلع الاساسية من الفول والعدس ومستلزمات الانتاج للسلع الاساسية   تبلغ 360 مليون دولار بما يكفي لتغطية الاحتياجات  لمدة شهر حتى نهاية رمضان   قائلا :  دول كافيين يعدوني شهر رمضان حتى أخره  وهذه إحتياجات وجزء كبير من تلك الاحتياجات  تم الافراج عنه وموجود  ويجب ان تستمر الافراجات   لما بعد رمضان ". 


وحول  رقم  مليار و300 مليون دولار الخاص بالافراجات للسلع والمواد الخام الموجودة في الموانيء   وماذا يشمل  ؟   قال : " تشمل السلع  أدوية وخامات دوائية والسلع الغذائية الرئيسية  والتي تعيد الارصدة الاستراتجية من السلع لمدة  ستة اشهر مرة  أخرى والمقصود بالسلع الاساسية  هي تلك السلة التي صدر بها قرار رقم 5000 لسنة 2024 من مجلس الوزراء تشمل السكر والزيوت  والتي تمثل القيمة الاكبر من تلك الفاتورة  حيث أن نسبة 95% من الزيوت مستورد  ولا يوجد به مكون محلي  بالاضافة للفول والعدس والاجبان  تقع ضمن تصنيف السلع الاساسية  يضاف إليها القمح والارز  والاعلاف والدواء  تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار "
 

أردف : " أن ماقيمته مليار و300 مليون دولار كافي لتغطية ماتم  إستنزافه من الرصيد الاستراتيجي   ويكفي  لاعادة  مدد  تغطية    المخزون الاسراتيجي من السلع   لمدد تبلغ مابين 4-6 أشهر ".
وحول إمكانية   إنخفاض  الاسعار  خلال الفترة  القادمة خلال شهر رمضان   وإنتظار الشارع لذلك قال  عز : " رغم  الصعوبات الخاصة بالافراجات عن   السلع الفترة الماضية إلا أنها مثلت ميزة لان جزء كبير من الرصيد من السلع  مفرج عنه والجزء الاخر في الموانيء  وبالتالي فإن أسعار السلع في الجملة  تتماشى كلية مع الدولار  وهناك بعض الانخفاضات لكنها لم تصل إلى  قطاع التجزئة. 
وحول موقف السكر علق قائلا :  " السكر كانت مشكلته الرئيسية   هي مشكلات لوجستية  وعندما    بدأ  تواجد السكر في السوق تهافت عليه المواطنين بغرض التخزين لتعويض فترة شحه  وتم طرح 50 ألف   طن  خلال الايام الماضية تكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد عن معدل الاستهلاك اليومي من السكر البلغه 8 الالاف  طن يوميا بمقدار الضعف ". 

أتم : "   مرحلة إستقرار السكر في الاسواق  سوف تأتي بعد إطمئنان المواطن   على وجود سلعة السكر   في السوق  بما يمنع ظاهرة التكالب وسوف تستغرق وقتا أتوقع أن نصل لهذه المرحلة في الفترة القليلة القادمة. 

متوقعا   موجة من تراجع الاسعار في السلع الاسايسية  قبيل  حلول شهر رمضان المبارك  قائلا : متأكد أن هذا سوف يحدث  قبل رمضان لعدة أسباب في طليعتها    تخزين السلع في الموانيء  ومع الافراجات  سوف تنخفض الاسعار سوف تبدأ  على مستوى اسعار الجملة  وصولا للتجزئة  والتي تستغرق في العادة مابين خمسة أيام إلى اسبوع "

اتحاد الغرف التجارية أسعار السلع الأساسية الإعلامية لميس الحديدي الدكتور مصطفى مدبولى الدولار القطاع الخاص أمين عام اتحاد الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

ترشيحاتنا

باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

دعاء آخر أيام شعبان.. خير استعداد لشهر الصيام والعبادات بهذه الطريقة

نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من أهالي المحتجزين فهل يرضخ للصفقة الجديدة؟.. خبير يوضح

محمود فوزي: الحكومة أعدت خطة تفصيلية تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

ملابس رياضية .. درة تشعل السوشيال ميديا بظهورها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ