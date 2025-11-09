الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك بأقدام مروان عطية

أحرز النادي الأهلي الهدف الثاني فى شباك الزمالك من عمر الشوط الثاني،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عمرو ناصر بعد انطلاقة خلف مدافعي الأهلي ولكن انتهت بين أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 17.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى نفذها أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مقصية ياسين مرعي لكن انتهت بين أحضان حارس مرمى الزمالك محمد عواد في الدقيقة 23.

مجهود فردي رائع وانطلاقة من الدفاع للهجوم من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك شيكو بانزا ومن ثم انتهت بتسديدة منه من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ولكن ارتطمت بالشباك الخارجية اليمنى لمرمى الأهلي في الدقيقة 35.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو بعد اختراق من الجهة اليسرى ولكن مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 39.

ودفع مدرب الزمالك بـ خوان بيزيرا وسيف الجزيري وحسام عبدالمجيد بدلاً من عمرو ناصر وسيف جعفر ومحمد إسماعيل في بداية الشوط الثاني.

ودفع ييس توروب بـ محمد على بن رمضان بدلاً من محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 68.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، محمود تريزيجيه.

